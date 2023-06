Helene Fischer: Fans bekommen Tickets nach Konzertabbruch erstattet

Fans können nach dem Konzertabbruch von Helene Fischer am Sonntag in Hannover ihre Tickets zurückgeben. Das Geld wird erstattet. Es gibt keinen Nachholterminen.

Von Oliver Wunder

Hannover - Nach dem Konzertabbruch von Helene Fischer (38) am Sonntagabend in Hannover stellt sich die Frage: Was ist mit den Tickets? Darauf gibt es jetzt eine Antwort.

Helene Fischer (38) musste ihr Kontert am Sonntag in Hannover nach einem Unfall bei einer Trapeznummer abbrechen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa "Leider kann die abgebrochene Veranstaltung in der ZAG Arena nicht nachgeholt werden", teilte der Veranstalter Live Nation am Dienstag mit. Das Statement wurde auch auf dem offiziellen Instagram-Profil des Schlagerstars verbreitet. Darin hieß es weiter: "Die Eintrittskarten können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden." Die Tour geht jetzt in die Sommerpause, danach werde sie im Herbst planmäßig fortgesetzt. Der nächste Auftritt der 38-Jährigen ist am 25. August in der LANXESS arena in Köln. Helene selbst zeigte sich am Montag zuversichtlich. "Ich nutze jetzt die Pause, um mich zu erholen und wieder etwas aufzutanken, damit ich in Köln wieder mit euch allen rocken kann!" Helene Fischer Helene Fischer mit heftigen Augen-Problemen? Brillenlos durch die Nacht! Anscheinend hat sich die 38-Jährige bei dem Auftritt am Sonntag eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Eine Showeinlage auf dem Trapez – ironischerweise bei dem Lied "Wunden" – misslang. Helene knallte mit dem Kopf lautstark gegen die Trapezstange, sang aber trotz blutender Kopfwunde weiter, wie ein Video zeigt.

Helene Fischer spricht von zu tiefer Wunde, um weiterzumachen