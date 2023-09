Helene Fischer verrät ihre Geheimwaffe: Dieses Lebensmittel hält sie so fit!

Inning am Ammersee - Keine Frage: Schlagerstar Helene Fischer (39) ist in Topform! Jetzt hat die Künstlerin verraten, welcher kleine Helfer sie auf Tour so fit hält.

Privat steht die Sängerin übrigens nur selten selbst am Herd: "Die Momente, in denen ich in meiner eigenen Küche etwas koche, kann ich ehrlich gesagt an einer Hand abzählen", gab Fischer zu und verwies auf ihre Karriere.



"Durch meinen Beruf bin ich einfach wahnsinnig viel unterwegs, da sind solche Momente selten." Doch gerade deshalb bedeute Kochen für sie "Luxus".

Und auch wenn die Ex-Freundin von Florian Silbereisen (42) es auf ihrem Teller gerne gesund mag, gönnt sie sich hin und wieder die ein oder andere kalorienreichere Leckerei: "Eine gute Pasta lockt mich immer. Ansonsten liebe ich diese Schokoküchlein, die einen warmen, flüssigen Kern haben. Traumhaft."

Wer so diszipliniert ist, darf schließlich auch mal schlemmen.