Schreckmoment auf der Bühne: Helene Fischer verbrennt sich den Popo!

Bei Live-Shows von Helene Fischer (38) kann es schon mal heiß hergehen. © Jan Woitas/dpa

Die aktuelle "Rausch"-Tour der 38-Jährigen läuft hervorragend. Nach Stationen in Hamburg, Dortmund und Leipzig spielte sie in den vergangenen Tagen in der ausverkauften Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart und sorgte mit 55.000 Zuschauern gleich mal für einen neuen Rekord.

Doch am Sonntagabend kam es kurz vor Schluss ihrer fünften und finalen Show in der Hauptstadt Baden-Württembergs zu einem kuriosen Beinahe-Unglück!

Wie das Instagram-Video eines Konzertfotografen zeigt, wollte Helene gerade mit einem Fan im Publikum sprechen und ging dafür am Rand der Bühne in die Knie: "So, liebe Emma", begann sie ihren Satz, doch dann sprang sie auf einmal vor Schreck wieder auf.

"Ah, sind die heiß, Halleluja!", sagte die Sängerin und musste sich erstmal den Popo abklopfen. Ganz offensichtlich war sie in ihrem knappen Outfit zu nah an einen Scheinwerfer am Boden geraten und bekam so kurz dessen Hitze an ihrem Hintern zu spüren.