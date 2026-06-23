Weltstar stirbt bei fatalem Heli-Crash: Fassungslose Kollegen, Mutter nimmt rührend Abschied
Los Angeles/Rio de Janeiro - Am vergangenen Sonntag krachten zwei Helikopter im Himmel über Rio de Janeiro ineinander, sechs Menschen starben. Darunter auch der weltberühmte US-Sänger Oliver Tree (†32). Fans und Kollegen widmeten dem "Miss You"-Interpreten seitdem unzählige Abschiedsposts. Auch seine Mutter meldete sich im Netz zu Wort.
Der Musiker war seit zwei Wochen auf einer Welt-Tournee unterwegs, als sich der schreckliche Unfall ereignete. In Kürze sollen seine Überreste in die USA gebracht und seiner Familie übergeben werden, wie ein Sprecher am Freitag (Ortszeit) dem Promiportal TMZ bestätigte.
Ob es ein öffentliches Begräbnis geben wird, ist bislang nicht bekannt. Christine Begin Nickell, die trauernde Mama des Verstorbenen, meldete sich indes aber auf Facebook bei ihren Freunden und den Fans ihres Sohnes, um dort Abschied zu nehmen.
Sie postete ein Foto von Oliver Tree Nickell, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen hieß, aus Jugendtagen. Statt seines markanten Topfschnitts trug er damals noch Bieber-Cut und Cap.
Dazu schrieb Nickell: "Unser lieber Sohn, du hast diese Welt zu einem besseren Ort gemacht. Wir sind so stolz auf dich. Ruhe in Frieden." Tausende Trauernde drückten ihr tiefes Mitgefühl aus.
Tod von Oliver Tree: Mutter mit rührendem Post auf Facebook
US-Stars trauern um verstorbenen Sänger
Auch die Promi-Welt hatte in den Tagen zuvor öffentlich von Oliver Tree Abschied genommen. Der extrovertierte Sänger - von dem man oft nicht wusste, was sein echter Charakter und was bloßes Schauspiel bzw. Künstler-Persona war - galt als sehr beliebt, war regelmäßig in unzähligen Podcasts und Sendungen zu Gast.
Post Malone (30) widmete seinem Kumpel auf einem Konzert in Toronto einen besonderen Moment, als er über den großen Einfluss der Verstorbenen sprach und in Gedenken ein Bier für ihn ausschüttete.
Skandal-YouTuber und WWE-Star Logan Paul (31) schrieb auf X: "Ich kann es immer noch nicht wahrhaben, dass einer meiner Lieblingsmenschen nicht mehr unter uns ist. Ich bin zutiefst erschüttert; Worte können nicht beschreiben, wie besonders Oliver für so viele Menschen war."
YouTuber und Podcaster Ethan Klein, mit dem Oliver Tree sich immer wieder virale, kongeniale Schlagabtausche geliefert hatte, widmete seinem engen Freund einen langen Abschiedspost, in dem er den "Life Goes On"-Sänger als "wahren Künstler, einen leidenschaftlichen und begabten Geschichtenerzähler und ein strahlendes Licht, das auf so viele von uns schien", bezeichnete.
Auch viele weitere Stars wie die Sängerin Bebe Rexha (36), Comedienne Whitney Cummings (43), Schauspielerin Bella Thorne (28) und seine Ex-Freundin, Sängerin Melanie Martinez (31), drückten ihre Bestürzung über den Verlust im Netz aus.
Titelfoto: Montage: SUZANNE CORDEIRO / AFP, Facebook/ Christine Begin Nickell