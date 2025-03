Hot Banditoz überraschen mit Liebescomeback: "Habe gebettelt"

Silva Gonzalez (45) und Stefanie Schanzleh (36) sind wieder als Liebespaar unterwegs. Für ihre Beziehung haben sie gekämpft. © Screenshot/Instagram/stefanieschanzleh

Während des Formats "Prominent getrennt" hätten die beiden gemerkt, dass sie doch noch ein gutes Team seien, so Silva gegenüber "Bild". "Und die Liebe begann, wieder aufzuflackern. Wir haben uns später wieder aktiv füreinander entschieden."



Das Paar habe für ihre Beziehung gekämpft. "Die Trennung hat unsere Liebe stärker gemacht. Die einsamen Nächte waren ein bisschen wie Paar-Therapie. Ich habe reflektiert, dass ich zu viel Alkohol trinke. Und gemerkt, dass mir die Familie doch sehr fehlte. Ich habe bei Stefanie gebettelt, dass sie zurückkommt."

Passend zu der neu entfachten Liebe veröffentlichte Stefanie Schanzleh jetzt auf Instagram ein Fotoalbum mit gemeinsamen Bildern der vergangenen Jahre. "Unsere Liebe ❤️ Ein Geschenk, für das wir gekämpft haben", schrieb die 36-Jährige dazu.



Zuvor postete die Sängerin bereits ein Video, zu dem sie in ihrem Post bekräftigte: "Manchmal verdient die Liebe eine zweite Chance. Wir haben so viel erlebt, so viel überstanden. Was könnte uns noch aufhalten?"