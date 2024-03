"Ich fand es irgendwann nervig": Das geht Florian David Fitz bei Serien so richtig gegen den Strich

Kann sich immer weniger mit Cliffhangern anfreunden: Schauspieler, Autor und Regisseur Florian David Fitz (49). © Felix Hörhager/dpa

"Bei allen Serien, die ich selbst gebingt habe, fand ich es irgendwann nervig, dass die einen immer weiter am Ball halten wollen – ab einem bestimmten Punkt merkst du’s einfach", so der Schauspieler und Filmemacher im Interview mit der deutschen Ausgabe des Playboys, die am Donnerstag erscheint.



Worauf er konkret anspielt: Cliffhanger. Nein, nicht der Film aus den frühen 90ern mit Sylvester Stallone (77), sondern das Stilmittel, die Serie – oder einzelne Episoden – besonders spannend enden zu lassen, damit man sofort weiterschauen möchte.

Ist eine Serie besonders erfolgreich, wird sie immer wieder um weitere Staffeln verlängert, obwohl die Geschichte selbst schon auserzählt ist. Damit die Zuschauer daran ihre Lust nicht zu schnell verlieren, muss man natürlich Spannungsbögen konstruieren. Nicht selten auch bei Staffel-Finalen. Cliffhanger eben.

Eine seltene Ausnahme hierbei ist beispielsweise die mehrfach ausgezeichnete ApplePlus-Produktion "Ted Lasso". Von Anfang an auf drei Seasons angelegt und damit zu einem sauberen Schluss gebracht.

Das genaue Gegenteil dazu war einst "Lost". Immer mehr rätselhafte Phänomene, immer mehr Spannungsbögen – und am Ende konnte man sie nicht auflösen und musste ein völlig sinnbefreites Finale konstruieren.