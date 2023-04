Ihr Opa war eine Hollywood-Legende: Welche sexy Promi-Dame trägt hier nur einen Seestern?

Saskia Connery (27) trägt nur einen Seestern am Körper und ist eins mit der Natur. © instagram.com/saskiaconnery

Es handelt sich um Saskia Connery (27), die Enkelin von niemand Geringerem als Sir Sean Connery (†90)! Die brünette Schönheit begeistert aktuell ihre knapp 23.000 Instagram-Follower mit einem atemberaubenden Bild aus dem Meer.

Darin treibt die 007-Enkelin mit geschlossenen Augen und auf dem Rücken liegend vor den Bahamas im Wasser - und ihre Brüste bedeckt sie lediglich mit einem roten (und offenbar lebendigen) Seestern.

Dazu schrieb Saskia auf Englisch eine knappe Liebeserklärung an Mutter Natur: "In love with you, Mother Nature."

Ihre Follower waren auf jeden Fall begeistert und so gab es für den tollen Seestern-Schnappschuss innerhalb von zwei Tagen bereits mehr als 1100 Likes.

Auch auf den restlichen Bildern ihres Instagram-Accounts zeigt sich die 27-Jährige immer wieder in sexy und eleganten Outfits. Man könnte fast meinen, sie wäre selbst ein Bond-Girl.