Influencerin gewährt "deepe" Einblicke in ihre Teenie-Zeit

Berlin/Frankfurt am Main - Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt - die Teenager-Zeit ist eine Episode voller starker Emotionen im Leben eines jeden Menschen. Influencerin Greta Engelfried (24) dokumentiert dies mit einem kürzlich veröffentlichtem TikTok-Video, in dem sie ihre Follower mit zu einer Zeitreise nimmt.

Greta Engelfried (24) wurde als Kandidatin der Datingshow "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens - heute ist sie eine erfolgreiche Influencerin. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

"Cringe, wollt ihr mal meine damaligen Snapchat-Storys sehen?😂😂😂", lautet der schriftliche Kommentar der ehemaligen "Love Island"-Kandidatin (RTLZWEI, 2021) zu dem Clip.

Offenbar nutzte Greta den Messanger-Dienst früher sehr eifrig. In dem Video - in dem sie allerdings auch WhatsApp als Quelle nennt - werden im Hintergrund zahllose schriftliche Status-Meldungen aufgelistet, während die Influencerin im Vordergrund eingeblendet wird.

Wie sie eingangs erklärt, stammen die einzelnen Statements aus dem Jahr 2014, damals war die heute 24-Jährige 14/15 Jahre alt und lebte in Bad Homburg bei Frankfurt am Main. Erst in diesem Jahr zog sie von dort nach Berlin um.

"Ich hab' immer so richtig deepe Sprüche geschrieben", kommentiert Greta Engelfried in dem Clip die archivierten Status-Meldungen ihres früheren Ichs.