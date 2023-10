Influencerin ist "offen für neue Sachen" und wagt "krasseste Veränderung"

Influencerin Greta Engelfried ist laut eigener Aussage offen für neue Sachen - nun hat sie sich auf eine krasse Veränderung eingelassen und bittet um Feedback.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main/Berlin - Influencerin Greta Engelfried (24) lässt ihre Fans sowohl auf Instagram als auch auf TikTok an ihrem Leben teilhaben - und in der letzten Zeit ist dieses reich an Veränderungen. Am heutigen Mittwoch präsentierte die Wahl-Berlinerin ihren Followern eine weitere, äußerst drastische Neuerung.

Greta Engelfried (24) ist eine erfolgreiche Influencerin und ehemalige Reality-Darstellerin: 2021 war sie Kandidatin der Datingshow "Love Island". © Screenshot/Instagram/greta_e_ Die 24-Jährige, die vor ihrem Umzug in die Hauptstadt lange in Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, kündigte ihr Vorhaben schon am gestrigen Dienstag in einer Instagram-Story an. Sie sei beim Frisör, verriet sie darin, ohne jedoch nähere Details zu verraten. Mit einem Instagram-Video, mehreren Instagram-Storys und einem TikTok-Clip lüftete die Ex-Kandidatin der Datingshow "Love Island" dann am heutigen Mittwochvormittag das Geheimnis: Ihre vormals dunkelblonden Haare wurde mit einem Rotton gefärbt. Promis & Stars Thomas Dreßen verteidigt Skisport in Umwelt-Debatte um Sölden "Meine bisher größte Veränderung", teilte Greta dazu schriftlich in einer Instagram-Story mit. In einer weiteren Story sprach die 24-Jährige dann ausführlich über ihren neuen Look.

"Ich bin eigentlich immer relativ offen für neue Sachen und relativ experimentierfreudig"

Die Influencerin wirkte aufgekratzt, aber auch glücklich, als sie ihren Fans ihre neue Haarfarbe präsentierte. © Screenshot/TikTok/greatestshity Sie wollte ihre neue Haarfarbe unbedingt bei Tageslicht zeigen, erklärte die Influencerin in der Story zunächst den Grund, weshalb sie ihre Fans nicht schon am Dienstagabend informiert habe. "Ich glaube, das ist die krasseste Veränderung, die ich je gemacht habe", setzte Greta Engelfried ihr Statement fort und ergänzte: "Aber, es ist nur ein Glossing, das heißt, es wäscht sich mit der Zeit ein bisschen raus." "Ihr wisst ja, ich bin eigentlich immer relativ offen für neue Sachen und relativ experimentierfreudig", erklärte die 24-Jährige weiter. Doch diese drastische Veränderung an sich habe sie nur von ihrer Lieblingsfrisörin in Frankfurt ausführen lassen, weshalb sie für diesen Schritt extra in ihre alte Heimat zurückgekehrt sei. Promis & Stars Nico Santos lässt Baby-Bombe platzen, doch das war noch nicht alles! "Ich bin gespannt, was Ihr sagt", bat Greta am Ende der Story ihre Fans ausdrücklich um deren Meinung zu dem neuen Look. Die Influencerin fügte hinzu, dass sie von ihrer Mutter bereits ein eher negatives Feedback erhalten habe, doch das schien die 24-Jährige nicht weiter zu stören. Sie wirkte äußerst aufgekratzt und glücklich angesichts ihrer neuen Haarfarbe.

