Influencerin Laura hat Botschaft für "unsere AfDler" und sagt: "Kriegt Euch mal ein!"

Kassel - "Hoffe, dass das nicht zu kompliziert erklärt ist für unsere AfDler ", heißt es im schriftlichen Kommentar zu dem jüngsten Reel von Politik-Influencerin Laura Strutzke . Am Ende ihres Statements sagt die 21-Jährige, vermutlich genau an diese Zielgruppe gerichtet: "Also, kriegt Euch mal ein!" Davor aber hat sie noch einiges mehr zu sagen.

Als Politik-Influencerin ist Laura Strutzke (21) klar dem linken Spektrum zuzuordnen. © Screenshot/Instagram/werdetlautmitlaura

"Vielfalt nimmt Dir nichts weg", betont die im nordhessischen Kassel aufgewachsene Influencerin am Beginn des Clips vom Dienstagnachmittag.

Gleich darauf folgte die Feststellung: "Vielfalt stellt keine Menschen infrage, sondern einfach die Idee, dass es nur eine einzige Form gibt, zu lieben, zu leben, seine Identität zu verstehen, sich zu kleiden."

Doch eine pluralistische Gesellschaft mache "viele Menschen irgendwie super nervös". Für diese Personen fühle sich die Vorstellung einer bunten Lebenswirklichkeit so an, "als würden sie irgendwas verlieren".

"Einfach der Gedanke, dass das, was sie für möglich gehalten haben, nur eine Möglichkeit unter vielen ist, das lässt diese Menschen super Crashout gehen", betont Strutzke.

Doch diese intoleranten Personen seien "in 99 Prozent der Fälle" auch "einfach absolut nicht im Reinen mit sich selbst", fährt die Influencerin fort, um dann ihren persönlichen Blick auf "Vielfalt" zu erläutern.