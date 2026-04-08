Influencerin Laura verspricht: "Es juckt Dich irgendwann nicht mehr"

Kassel - "Es juckt Dich irgendwann nicht mehr, versprochen!" Mit diesen Worten wendet sich Politik-Influencerin Laura Strutzke (21) in ihrem jüngsten Instagram-Reel an alle reichen und sehr reichen Menschen unter ihren Zuhörern - denn sie fordert, dass Millionäre und Milliardäre höher besteuert werden!

Von veganer Ernährung bis Rechtsextremismus: Influencerin Laura Strutzke (21) spricht auf Instagram über diverse politische Themen. © Screenshot/Instagram/werdetlautmitlaura

"Es geht nicht darum, Reiche arm zu machen", ergänzt die im nordhessischen Kassel aufgewachsene 21-Jährige. "Ihr seid danach immer noch reich", spricht Laura direkt zu den Angehörigen der obersten paar Prozent der Vermögenshierarchie.

Zudem unterstellt die Influencerin, dass viele dieser reichen und sehr reichen Personen "gar kein Gefühl für Geld" hätten: "Ganz ehrlich, ob Du 40 Millionen hast oder 35 Millionen", das würden die Betroffenen einer höheren Besteuerung von hohen Vermögen gar nicht merken.

Doch für die Gesellschaft mache es einen beträchtlichen Unterschied, denn durch das Geld, das etwa mit einer wieder aktivierten Vermögenssteuer eingetrieben würde, könne beispielsweise öffentliche Infrastruktur erneuert und ausgebaut werden.

Ebenso könnte dieses Geld in öffentliche Bildungsangebote oder das Gesundheitssystem investiert werden.

"Und das ist so wichtig! Ja, auch wenn Du reich bist, ist das wichtig, also, Du willst ja auch eine gute Infrastruktur in Deinem Land haben, in dem Du lebst", mahnt Strutzke.