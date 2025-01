Intimer Talk mit den Geissens: Das denkt Frauke Ludowig über ihr Karriereende

"Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann das Gefühl da ist, dass ich denke: 'Och, jetzt war's das!'", versucht sie in Worte zu fassen, was sie damit meint.

Doch auch Fraukes Zukunftspläne sind schnell Thema im Gespräch der illustren Dreierrunde - immerhin ist sie schon seit über 30 Jahren als Moderatorin aktiv. "Wie lange würdest du denn noch 'Exclusiv' machen? Bis du 80 bist?", will Carmen daher von ihrer Freundin wissen - und da gerät die Moderatorin plötzlich merklich ins Stocken.

Seit vielen Jahren ist Frauke eng mit Robert (60) und Carmen Geiss (59) befreundet. Kein Wunder also, dass die gelernte Bankkauffrau mit den TV -Millionären in der neuesten Folge des Podcasts " Die Geissens " über allerhand spaßige Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit plaudert.

Carmen (59) und Robert Geiss (60) denken gar nicht ans Aufhören, wenn es um ihre TV-Karriere geht. © Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshot)

Dieses Gefühl könne dann auch ganz plötzlich über Nacht kommen, ist sich die Moderatorin sicher. Und das sei auch in Ordnung so - schließlich sei der Job nicht alles. "Ich habe über die Jahre gelernt, mein Leben zu lieben. Ich glaube, dass ich ein in sich sehr glücklicher Mensch bin."

Zumal sie sich auch für die Zeit nach der TV-Karriere verschiedene Standbeine und Aufgaben zurechtgelegt habe, führt Frauke aus. Beispielsweise ist sie unter die Autorinnen gegangen und hat bereits im Jahr 2010 ein eigenes Buch veröffentlicht.

"Wenn die eine Tür zufällt, dann such ich mir die nächste Tür, durch die ich gehe. Die geht nicht von alleine auf - aber die suche ich mir", meint der Tausendsassa dazu.

Bleibt noch die Frage: Wie sehen denn die Zukunftspläne von Robert und Carmen aus? Wie lange wollen die beiden Jetsetter noch vor der Kamera stehen? "Solange die Leute uns sehen wollen, machen wir das weiter", stellen die Eheleute unisono klar und ernten damit die volle Zustimmung ihrer Freundin.