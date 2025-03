Supermodel sorgt mit BH-Fotos für Wirbel! "Lächerlich"

Rio de Janeiro (Brasilien) - Statt auf den Laufstegen der bis kommenden Dienstag andauernden Pariser Fashion Week zu stolzieren, erfüllte sich Irina Shayk (39) einen großen Traum: In einem edlen und zugleich sexy Kostüm nahm das russische Supermodel am Karnevalsumzug in Rio de Janeiro teil. Für Aufmerksamkeit sorgte die Schönheit allerdings mit einer ganz anderen Robe ...