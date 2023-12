Jetzt also doch? Irina Shayk und Tom Brady in eindeutiger Situation erwischt!

Trotz Trennungsgerüchten: Irina Shayk (37) und Tom Brady (46) wurden gemeinsam gesichtet. © Montage: Evan Agostini/Invision/AP/dpa, Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Turteln sie etwa doch wieder?



Nachdem das Supermodel und der NFL-Star einen heißen Sommer miteinander verbracht haben sollen, hatten sie im Oktober mit Trennungsgerüchten für Schlagzeilen gesorgt. Doch offenbar ist die angebliche Romanze zwischen Irina Shayk und Tom Brady noch nicht am Ende.

Aktuelle Fotos, die unter anderem der US-Promiseite Page Six vorliegen, zeigen: Der Sportler und das neun Jahre jüngere Model scheinen nach wie vor viel Zeit miteinander zu verbringen und sich sehr nahezustehen.

In einem bauchfreien weißen Tanktop und mit tief sitzender Hose steigt Shayk auf den nun aufgetauchten Paparazzi-Schnappschüssen gerade in ein schwarzes Auto ein, an dessen Steuer kein Geringerer als Tom Brady sitzt, der sein Gesicht trotz dunkler Basecap nicht vor der Kamera verstecken kann.

Insidern zufolge soll der Ex-Mann von Supermodel Gisele Bündchen (43) mit seinem Wagen vor dem Hotel der 37-Jährigen vorgefahren sein, um die russische Laufsteg-Schönheit zur "Art Basel", einer internationalen Kunstmesse in Miami, abzuholen.