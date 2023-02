Iris Klein entschuldigt sich: "Habe überreagiert"

Palma - Huch, was ist denn mit Iris Klein (55) los? Im Fremdgeh-Drama um ihren Ehemann Peter (63) und Model Yvonne Woelke (41) hat die Pfälzerin in den vergangenen Wochen immer wieder wild um sich geschlagen . Jetzt schlägt sie plötzlich ganz andere Töne an ...

Nach dem Auszug aus der gemeinsamen Finca mit Noch-Ehemann Peter (63) scheint Iris Klein (55) neu anfangen zu wollen. © Montage: Screenshot/Instagram/peterklein_official, Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_

"Ich habe überreagiert", gestand die 55-Jährige am Samstag überraschend in ihrer Instagram-Story. Sie sei zu emotional und verletzt gewesen, gab die Noch-Ehefrau von Peter Klein zu und entschuldigte sich dafür bei ihren Fans: "Sorry dafür - an alle, die sich genervt gefühlt haben."

Nach den Fremdgeh-Gerüchten um ihren Ehemann Peter und Schauspielerin Yvonne Woelke hatte sich Iris in den vergangenen Wochen auf ihrem Kanal meist tieftraurig, wütend oder verletzt gezeigt.

Plötzlich wirkt die Katzenberger-Mama aber völlig verändert und ungewohnt positiv.



Sie wolle wieder die Alte werden, nach vorne schauen und positive Seiten von sich zeigen, verkündete Iris ihren Followern stolz.