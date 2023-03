Iris Klein setzt prominente Schnüfflerin aus Porno-Branche auf Yvonne Woelke an!

Mittlerweile hat sich Nina Kristin selbst zu den Anschuldigen geäußert. "Wenn mein Mann eine Affäre hätte, dann würde ich viel Schlimmeres machen, als über sie nur Dreck herauszufinden. Ich habe lediglich ein paar Leute aus der Pornobranche kontaktiert. So machen Frauen das!", spricht sie in einem Statement auf Instagram .

Iris Klein (55) soll die Antwort mittlerweile gelöscht haben. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

Iris Klein hetzte kürzlich unter einem Bild auf Instagram weiter gegen ihren Ex Peter. Auf einen Kommentar, in dem ein Fan den Gang zum Anwalt empfiehlt, schreibt Iris: "Ich habe nun wirklich mit ihm abgeschlossen. Mittlerweile ekelt er mich sogar an. Er spritzt solche Substanzen und muss jeden Tag trainieren. Da hatte er keine Lust zu arbeiten."

"Oft wurde er auch aggressiv, wenn ich gesehen habe, mit wie vielen Frauen er täglich geschrieben hat", führt sie fort. Er habe die Selbstbestätigung von anderen Frauen gebraucht.

Das sei der Grund gewesen, warum die Ehe am Ende so schwierig gewesen sei. "Dumm nur, dass er jetzt an MEIN Geld will, um seine Musik-Karriere zu finanzieren", wettert die 55-Jährige.