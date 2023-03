Iris Klein sucht Mitbewohner für eine WG: "Hab' Angst alleine"

Mallorca (Spanien) - Nach der Trennung von Ex Peter Klein (55) versucht Iris Klein (55), ihr Leben neu zu ordnen. Mit ihrer neuen Wohnsituation scheint sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36) allerdings alles andere als sicher zu sein.

Iris Klein (55), die aktuell in einer Mietwohnung untergekommen ist, überlegt, eine WG zu gründen. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

Beim täglichen Besuch in der Finca wird Iris stürmisch von ihren Hunden empfangen. Ihre Instagram-Follower nimmt die 55-Jährige dabei mit. Ihre zwei Vierbeiner liegen ihr sehr am Herzen.

Aktuell frage sie sich häufig, ob sie in ein anderes Haus umziehen solle, in das sie die Hunde mitnehmen könne.

Denn der Besuch in der ehemaligen Familien-Finca tue immer noch weh. "Es ist immer noch ein komisches Gefühl, an den Ort zu kommen, wo wir so glücklich waren", erinnert sich Iris.

In der Villa lebt zurzeit ihr Ex-Mann, der sich aktuell in Hamburg aufhält. Doch für sie alleine sei das Grundstück zu groß. "Die Finca ist im Nirgendwo, da habe ich echt Schiss. Es wurde schon einmal eingebrochen", erklärt die Reality-TV-Teilnehmerin.

Durch ihre Follower kam die 55-Jährige nun auf eine ganz neue Idee.