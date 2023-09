Iris Klein über Nackt-Shooting im Playboy: "Habe Blut geleckt!"

Mallorca - Iris Kleins (56) optische Verwandlung ist nicht zu übersehen: Nach ihrem Abnehm-Erfolg, ihrer Brustvergrößerung und diversen weiteren Beauty-Eingriffen scheint sich die Katzenberger -Mama pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen - und ihren neuen Körper vor niemandem mehr verstecken zu wollen ...

Wird Iris Klein (56) bald im Playboy zu sehen sein? © Montage: Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_

Nach ihrem erfolgreichen Laufsteg-Debüt bei der New York Fashion Week hat Iris Klein bereits das nächste große Ziel vor Augen: Die Pfälzerin will in den Playboy!

"Ich habe ja gerade Anlauf genommen und Blut geleckt", gestand die 56-Jährige bei Instagram auf die Frage eines Fans nach ihren weiteren Plänen und spielte damit auf ihren Catwalk-Auftritt für die Münchner Modedesignerin Pia Bolte an.

Dem Modeln scheint die Dreifach-Mama fürs Erste treu bleiben zu wollen, denn ihre nächste Runway-Show lasse nicht lange auf sich warten: "Ich werde schon sehr bald wieder für Pia Bolte laufen", verriet Iris ihren Followern, ehe sie ohne Umschweife ihr "nächstes Ziel" enthüllte.



Dabei will die Ex-Frau von Peter Klein (56) aber ausnahmsweise mal keine Klamotten, sondern ihren nackten Körper präsentieren: "Ich will in den Playboy!"

Dass Iris nicht abgeneigt wäre, schon bald bei einem Shooting für das Männermagazin die Hüllen fallen zu lassen, hatte sie bereits in der Vergangenheit angedeutet. Neben dem Playboy könnte sie sich aber auch vorstellen, ihre Kurven auf der Erotik-Plattform OnlyFans in Szene zu setzen.