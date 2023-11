Jada Pinkett Smith enthüllt: So reagierte Will auf angeblichen Sex-Skandal mit einem Mann

Los Angeles (USA) - Was hat Will Smith (55) zu seinem angeblichen Sex-Skandal mit Schauspielkollege Duane Martin (58) zu sagen? Das weiß Jada Pinkett Smith (52), die die Geschichte als völlig "unsinnig" abtat.

Will Smith (55, l.) kann über seinen Sex-Skandal lachen, seine Frau Jada Pinkett Smith (52, r.) findet es lächerlich. © MICHAEL TRAN / AFP

Bruder Bilaal, ein ehemaliger Assistent und Freund von Will Smith, will den "Prinz von Bel-Air"-Star beim Sex mit einem anderen Mann erwischt haben – nämlich Co-Star Duane Martin, der zwei Episoden in der Kult-Sitcom mitgewirkt hatte.

Wills (Noch)-Ehefrau Jada klärte die Öffentlichkeit in der Radiosendung "Breakfast Club Power" auf.

Will Smith kann offenbar nur über seinen Sex-Skandal lachen: "Das muss man tun, weil es absolut lächerlich ist", erklärte Pinkett Smith und fügte hinzu "Darüber muss man einfach lachen. Und es ist bedauerlich".

"Er sagte nur: 'Glaubst du diesen Mist wirklich?'", erinnerte sich Smiths Frau. Auch Smiths Penisgröße wurde angesprochen – laut Bilaal soll er nur so groß sein wie ein Zeh. Das Paar plant nun rechtliche Schritte gegen Bilaal einzuleiten.