Janina Youssefian bricht sich Nase: Promi-Arzt Dr. Mang soll es richten

Hamburg/Schweden - Janina Youssefian (41) hat sich in ihrer Stockholmer Wohnung beim Fallen auf einen Teppich die Nase gebrochen. Jetzt soll diese korrigiert werden.

"Ich bekomme gerade sehr schlecht Luft", so das Model. Nachdem die Nase abgeschwollen sei, müsse sie eingerenkt werden. Genauso weit scheint es jetzt zu sein. Die 41-Jährige ist nämlich schon auf den Weg in eine Klinik.

Zurzeit posiert das Model gerne mit Nylons bekleidet in lasziver Pose auf Instagram und verkauft diese auch in ihrem Shop. Hätte sie ihre High Heels, die während der Shootings eigentlich nie fehlen dürfen, anbehalten, wäre sie vielleicht nicht ausgerutscht ...

So wird das Dessous-Model ihren Spitznamen, den sie verpasst bekam, nachdem sie 2000 beim Sex mit Musikproduzent Dieter Bohlen (70) auf einem Zuschneidetisch neben einem Teppichladen in Hamburg erwischt worden war, vermutlich nie wieder los.

Am Ende soll ihre Nase wieder aussehen wie zuvor. © Screenshot/Instagram/janinayoussefian

Und wer kann das besser übernehmen als Dr. Werner Mang (74), der für seine Mang-Nase, die er schon dem ein oder anderen Prominenten verpasst haben soll, berühmt geworden ist? Vermutlich jeder andere fähige Arzt in Schweden ...

Zu dem ist Youssefian jetzt jedenfalls unterwegs, wie ein Blick in ihre Instagram-Story zeigt. Ein ganz schöner Aufwand für die 41-Jährige. Immerhin muss sie für ihren Termin von ihrer Wahlheimat Schweden erst einmal nach Lindau in die Bodenseeklinik reisen.

Wie ihre Nase aussehen soll, weiß sie laut Bild auch schon ganz genau. "Genauso wie die alte. Die war ja sehr schön."

Was genau passiert ist, wolle sie allerdings erst am Mittwoch erzählen, versprach Youssefian am Dienstag auf Instagram.