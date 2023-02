Janine Pink verzweifelt an Leipzigs Parkplatz-Problem: "Fahr seit einer Stunde ums Carré!"

Parkplatzsuche in der Großstadt nervt? Davon kann auch Janine Pink (35) ein Lied singen. © Montage: Screenshots/instagram.com/janinepinkofficial/

"Meine Lieben, ich bin schon wieder dezent angenervt, denn: Ich fahr' hier schon wieder seit einer Stunde ums Carré und such 'nen Parkplatz!", entfuhr es der "Promi Big Brother"-Siegerin in ihrer Instagram-Story.

Wie in den meisten Großstädten fehlt es auch in Leipzig seit Jahren an ausreichend Parkplätzen, damit Anwohner schnell und bequem zu ihren fahrbaren Untersätzen gelangen. Während die meisten Autofahrer dieses Problem schweigend hinnehmen müssen, nutzte Janine nun ihre Instagram-Präsenz, um darauf aufmerksam zu machen - und gleich noch etwas Dampf abzulassen.

"Das ist wirklich nicht mehr normal! Du musst dir teilweise um 17 Uhr überlegen, ob du nochmal das Haus verlässt, damit du deinen heiligen Parkplatz sicher hast."

Dabei sei sie durchaus nicht die einzige gewesen, die in ihrem Auto verzweifelte. "Es suchen hier ja noch 1000 andere Leute einen Parkplatz. Mich nervt das mittlerweile. Kommst du vor 'ner Stunde nicht mehr in deine Bude, weil du hier Parkplatz suchst!"