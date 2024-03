Jella Haase wird wieder zu Chantal: Sie will "Botschaft mit dem Stinkefinger transportieren"

Berlin - In den Augen der Fans sind "Fack Ju Göhte" und Chantal neudeutscher Kino-Kult. In wenigen Tagen kehrt Jella Haase (31) nun in ihrer Paraderolle auf die große Leinwand zurück. Vor der Premiere von "Chantal im Märchenland" fand die Hauptdarstellerin nun noch einmal deutlich Worte.