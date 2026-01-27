Hat sie zwei Jahre das Finanzamt betrogen? Urteil gegen Witwe von Willi Herren fix

Köln - Jasmin Herren stand wieder mal vor Gericht. Diesmal sah sich die 47-jährige Witwe von Schauspieler Willi Herren (†45) mit dem Vorwurf der Steuerhinterziehung konfrontiert.

Jasmin Herren (47, hier mit Freund Philipp Bender) kann aufatmen: Sie wurde vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen. © Felix Hörhager/dpa

Laut Beschwerde des Finanzamts Köln-Süd soll die Reality-TV-Bekanntheit (unter anderem "Dschungelcamp", "DSDS", "Temptation Island VIP") in den Jahren 2017 und 2018 keine Steuern an den Fiskus gezahlt haben.

Vor Gericht wurde Jasmin diesmal von Rechtsanwalt Christian Abel vertreten, der ihr vom ehemaligen Hamburger Innensenator Ronald Schill (67) alias "Richter Gnadenlos" vermittelt worden war. Ihn hatte Herren im Sommer 2025 während der gemeinsamen Teilnahme an der TV-Show "Die Villa der Versuchung" kennengelernt.

Nach knapp 20 Minuten war der Termin allerdings auch schon wieder vorbei und ein Urteil gefallen. Dieses lautet: Freispruch! Jasmin kann nach nervenaufreibenden Wochen der Ungewissheit also endlich aufatmen.

Auf der Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel (38) machte sie ihrer Erleichterung Luft: "Verdammt noch mal, ich habe das nicht gemacht. Das habe ich die ganze Zeit gesagt", stellte sie gegenüber "Promiflash" klar.

Ein Extra-Lob verteilte die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin an Kumpel Schill: "Ronald hat sein Wort gehalten und mir seinen Freund zur Verfügung gestellt. Herr Abel hat mich anwaltlich vertreten, dem bin ich auch sehr dankbar."