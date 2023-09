Jasmin Herren total verliebt: Hier turtelt sie mit ihrem Philipp

Jasmin Herren (44) teilte am Mittwoch zwei ganz besondere Aufnahmen mit ihren Instagram-Fans. © Instagram/jasminherren78

Die 44-Jährige hatte nach dem Tod ihres Mannes Willi Herren (†45) bekanntlich keine leichte Zeit gehabt, nun kann die jedoch endlich wieder strahlen - und das soll auch jeder sehen, wie Jasmins jüngster Instagram-Post vermuten ließ.

So hatte die gebürtige Düsseldorferin am Mittwochabend zwei neue Fotos mit ihren rund 168.000 Followern geteilt, auf denen sie an der Seite ihres neuen Freundes und Hündchen Tia posiert hatte.

Auf dem ersten Schnappschuss lachte Jasmin dabei glücklich in die Kamera, während auch ihr Liebster ein Lächeln auf den Lippen trug. Auf dem zweiten Foto gab sich das Paar dann einen liebevollen Kuss, bei dem die Schlagersängerin in die Kamera blinzelte.

Das besondere an den Bildern: Laut Jasmin handelte es sich dabei um die "ersten gemeinsamen Fotos" der beiden, die prompt bei vielen Anhängern der 44-Jährigen für Begeisterung sorgten.