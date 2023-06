Jennifer Lange begeistert mit sinnlichem Foto: "Traumhaft schöne Aufnahme"

Jennifer Lange (29) nimmt ihre Follower regelmäßig mit durch ihren Alltag. © Montage: Screenshot/Instagram/jenniferlange

Die Influencerin liebt es, Sport zu treiben. Egal ob es nun Zumba, Yoga oder Joggen ist. Jennifer bewegt sich, wann und wo es nur geht. Dass sich dieser Einsatz auszahlt, bekommen die Fans am Wochenende in einem Posting der Ex-Freundin von Andrej Mangold (36) zu sehen.

Lasziv liegt Jennifer auf einem Felsvorsprung und streckt Arme sowie Beine von sich, während die Sonne von oben herab strahlt. Die 29-Jährige trägt lediglich ein weißes T-Shirt sowie eine hoch ausgeschnittene, türkisfarbene Bikinihose.

Im Hintergrund plätschert ein Wasserfall das Felsmassiv hinab und mündet in einen See vor Jennifers Füßen. Die Kölnerin scheint den Augenblick sichtlich zu genießen und beschreibt, dass sie genau in diesen Momenten abschalten könne.

Insbesondere in der Natur könne sie "im Moment" sein und zur Ruhe kommen.