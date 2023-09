Jennifer Lange kehrt Köln den Rücken und macht eine Instagram-Pause: Das ist der Grund!

Die Verabschiedung solle ganz auf die alte Art und Weise stattfinden, wie man es früher gemacht habe, wenn man in den Urlaub gefahren oder geflogen sei und man sich eben noch vorher gemeldet habe. "Wir kommen nächste Woche wieder und dann erzählen wir, was wir alles tolles erlebt haben."

Denn in ihrem Urlaub verzichtet die Fitness-Influencerin auf ihr Handy und legt dieses Beiseite. "Das muss auch mal sein und das ist auch mal schön. Einfach Digital-Detox, das ist auch mal wichtig zu machen. Und nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Bis dahin habt eine tolle Woche", so die 29-Jährige.

Die Auszeit verbringt die gebürtige Bremerin gemeinsam mit ihrem Freund Darius. Wohin es jedoch geht, verrieten die beiden nicht. Zuletzt verbrachte die gelernte Sport- und Gesundheitsmanagerin, die das Reisen liebt, ihre Urlaube zumeist alleine.

So erst vor knapp zwei Monaten, als sie an der Seite zahlreicher Gleichgesinnter das nächste Abenteuer gesucht hat. Denn im Juli war sie drei Wochen in Südafrika unterwegs, um so viele Lebensmomente sammeln wie nur möglich. Auch damals war sie alleine unterwegs, nun begleitet "Dari" seine Jenny.