Jennifer Lange teilt nach "Höllenritt" auf Kirmes heftige Diagnose!

Köln - Das hat sich Jennifer Lange (29) ganz anders vorgestellt! Ihr jüngster Besuch auf der Kirmes "Osterwiesen" in ihrer Heimatstadt Bremen verlief für die Ex-Freundin von Andrej Mangold (35) alles andere als gesund.

Nur Sekunden nach der Fahrt klagte Jennifer Lange über starre Finger und ein unwohles Gefühl. © Montage: Instagram/Screenshot/Jennifer Lange

Nur wenige Minuten, nachdem die mutige TV-Bekanntheit an der Seite von Freund Darius Zander (39) die Heimreise angetreten hatte, klagte die 29-Jährige über ein unschönes Körpergefühl. "Ich konnte meine Hände nicht mehr bewegen - das war eine Katastrophe", verriet Jenny am vergangenen Wochenende.

Auch am vergangenen Dienstag - drei Tage nach dem selbst ernannten Höllenritt - schien sich der Zustand nicht sonderlich gebessert zu haben. Jenny klagte zunehmend über Schwindel und Übelkeit. So stark, dass die 29-Jährige ein geplantes Festival in den Bergen kurzerhand platzen ließ. "Mein Körper hat mir klar zu verstehen gegeben, dass ich das jetzt besser nicht machen sollte."

Am Mittwoch lieferte dann Jenny selbst die Aufklärung: Schleudertrauma! Mit ihrer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung meldete sich die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin bei ihren 315.000 Fans und klagte ihr Leid.

"Wie lange ich keine AU mehr hatte. Noch 2-3 Tage Ruhe, Wärme und Erholung, dann sollten Kopfschmerzen und Schwindel wieder weg sein", prognostizierte die sonst so toughe Influencerin.