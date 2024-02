Oben ohne? Nippel-Alarm bei Jennifer Lopez!

In Jennifer Lopez' (54) neuem Musikvideo geht es heiß her. © Montage: Screenshot/YouTube/Jennifer Lopez, Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Jennifer Lopez heizt ihren Fans auch mit 54 Jahren immer noch mächtig ein!

Im Musikvideo zu ihrem aktuellen Song "Can't Get Enough", den die Sängerin gemeinsam mit US-Rapperin Latto (25) aufgenommen hat, lässt sie mal wieder die Hüllen fallen und zeigt sich zuerst in einem knappen schwarzen Bikini und dann plötzlich - oben ohne?

So scheint es zumindest auf den ersten Blick. Erst bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass die Pop-Queen nicht komplett blankgezogen hat.

Zu einer hautengen glänzenden Latex-Leggings hat die Ehefrau von Ben Affleck (51) einen hautfarbenen schimmernden Nippel-BH kombiniert, der täuschend echt wie nackte Haut wirkt und nur wenig Raum für Fantasie lässt.

In sexy Tanzposen rekelt sich die 54-Jährige rhythmisch im Takt, schüttelt ihre lange braune Mähne und setzt ihren halbnackten Traumkörper gekonnt in Szene.