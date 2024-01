Jetzt reicht es! So rechnet Amira Pocher mit Noch-Ehemann Olli ab

Zwischen Oliver (45) und Amira Pocher (31) tobt seit Wochen ein erbitterter Rosenkrieg. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/amirapocher (Screenshot)

Verletzter Stolz, Eifersucht, abwertende Kommentare - der Rosenkrieg zwischen Amira und Olli erreichte in den vergangenen Wochen stetig neue Höhepunkte. Kein Wunder, dass die "Prominent!"-Moderatorin das Ehe-Aus auch in ihrem Podcast "Liebes Leben" regelmäßig thematisiert.



So auch in der aktuellen Folge. Dort spricht sie nun von einer permanenten Drucksituation: "Ich muss wirklich aufpassen. Gibt es irgendein Bild, irgendwas, was aufregen könnte, weil man nie weiß, was passieren kann."

Sie könne sich nicht verstecken und jahrelang zurückziehen und auf ihr persönliches Glück verzichten, nur weil Olli die Geschichte nicht verarbeiten könne. "Ich kann nicht Dinge einfach laufen lassen, in denen ich viel Potenzial sehe", so Amira.

Ob sie damit ihr Tête-à-Tête mit "taff"-Moderator Christian Düren (33) meint? Unklar. Klar ist hingegen, dass es Amira nach Ollis umstrittener "Restef*cker"-Aussage endgültig reichte!