Aus für den "Laber-Podcast": Joko und Sophie schließen ihren "Sunset Club"

München - Der Jahreswechsel scheint für den einen oder anderen Podcaster ein Grund zu sein, sein Audio-Projekt einzustampfen. In diese Gruppe scheinen sich nun auch Joko Winterscheidt (45) und Sophie Passmann (30) einreihen zu wollen.

"Der beste und nachvollziehbarste Grund ist, das wir eine sehr gute Zeit hatten." Und als solche wolle man sie auch behalten. Er verwies auf eine Weisheit, dass man "Dinge unbeschadet in den Schrank stellen sollte". Und genau das wolle man nun machen.

"Du hast ein bisschen Pipi in den Augen. Süß", scherzt Passmann daraufhin. "Ja, vielleicht. Aus vielerlei Gründen", reagiert der Pro7-Moderator.

In der am heutigen Donnerstag erschienenen 74. Episode ihres gemeinsamen Podcasts " Sunset Club " gab es schlechte Nachrichten für die "geilen Pfeile", wie sie ihre Fans nennen.

Sophie Passmann betonte in der 74. Folge mehrmals, dass sie mit Joko weiterhin einen engen, freundschaftlichen Kontakt pflegen werde – gemeinsame Projekte in der Zukunft nicht ausgeschlossen. © Fabian Sommer/dpa

"Lass doch alle da draußen sich's Maul zerreißen: Was ist da wohl vorgefallen", versucht Winterscheidt noch einen neuen Twist für die öffentliche Wahrnehmung einzubauen.

Er hoffe allerdings, dass er nicht zu der Erkenntnis gelangen werde, dass die Entscheidung, das Projekt zu beenden, ein Fehler sei. Falls doch, würde er sich aber bereits jetzt für das Comeback anmelden. Passmann schlug für diesen Fall den Podcast-Namen "Sunset Club 2 – Jetzt wird geheiratet" vor.

Offenbar steht die Entscheidung zu diesem Schritt schon seit einigen Monaten fest. Damals habe man gemerkt, dass es immer häufiger problematisch werde, sich zeitgleich die gemeinsame Stunde für die Aufzeichnung freizuräumen.

Und man wolle die Sache beenden, solange man nicht genervt voneinander – und dem Projekt selbst – sei.

Wer sich bei einem zufälligen Treffen mit einem der beiden als Fan erkennbar zeigen möchte, solle einfach den Insider-Gag rufen: "I'm in the middle of a recording!"