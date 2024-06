Jokos Prime-Projekt im Free-TV: "The World's Most Dangerous Show" kommt zu ProSieben

Unwetter, Klimawandel, Katastrophen: ProSieben zeigt das Amazon Original "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" im Free-TV.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Eine Müllverbrennungsanlage, deren Abgase sauberer sind als die Umgebungsluft. Gibt's nicht? Doch. In seiner Sendung "The World's Most Dangerous Show" nimmt Joko Winterscheidt (45) solche Innovationen unter die Lupe.

Klima und Wetter verändern sich. Aber nicht zugunsten der Menschheit. Joko Winterscheidt (45) sucht in "The World’s Most Dangerous Show" nach möglichen Antworten auf künftige Krisenfragen. © ProSieben Vor allem aber will der Moderator wissen: Wie wirkt sich der menschengemachte Klimawandel auf uns und unser zukünftiges Leben aus? Worauf muss sich die Welt einstellen? Zahlreiche Bilder, Gespräche und Aufnahmen machen einem in dieser Doku-Serie schnell klar: was wir hier an Veränderungen und Extremen gerade erleben, hat nichts mehr mit nur natürlichen Einflüssen zu tun. Doch kann der Mensch noch korrigierend eingreifen? Und wie? Mögliche Antworten und Visionen duften Kunden des Amazon-Videostreamers bereits seit dem vergangenen Jahr sehen. Joko Winterscheidt Joko kommt mit der "gefährlichsten Show der Welt" zu Prime Video! Nun kommt die Sendung auch ins Free-TV: "Das Thema Klimakatastrophe beschäftigt uns alle und wird immer relevanter. Dass mein Heimatsender ProSieben und Prime Video einen Weg gefunden haben, dieses Projekt nun frei empfangbar zugänglich zu machen, freut mich sehr", zeigt sich Joko dankbar über die Zusammenarbeit. Das sechsteilige Amazon Original wurde bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Doku-Serie" ausgezeichnet.

Joko trifft Bill Gates: Warum fließt so viel seines Vermögens in grüne Projekte?