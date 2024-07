Ex-Reality-Girl Josimelonie: "Mein Reminder an Euch"

Köln/Mainz - Josephine Jochmann alias Josimelonie (30, " Liebe im Sinn ") wandte sich am gestrigen Montag mit einem Aufruf an ihre Fans - es ging der ehemaligen Reality-Darstellerin dabei um eine Angst, die eventuell sehr viele Menschen haben.

Doch diese Einstellung hat sie geändert. Inzwischen fühle sie sich in bauchfreien Tops wohl. "Es spielt mit meiner Figur und ich laufe viel selbstbewusster rum", ergänzt die 30-Jährige, bevor sie sich mit einem Appell direkt an ihre Fans wendet.

In dem Text zu dem Reel heißt es: "Früher hätte ich nie ein Crop Top getragen. Gedanken wie 'du bist zu fett!', 'was denken die anderen Leute' oder 'das gibt es nur für dünne Menschen' waren meine Gedanken."

In diesem Clip tritt die Ex-Kandidatin von Shows wie "Take Me Out" und " Das perfekte Dinner " mit einem weißen bauchfreien Top vor die Kamera - und genau darum geht es ihr auch.

Die 30-Jährige setzt sich seit einiger Zeit für die "Bodypositivity"-Bewegung ein. © Screenshot/Instagram/josimelonie

"Dick bin ich sowieso - trotzdem trage ich, was ich will! 💗 Also mein Reminder an Euch: packt aus dem Schrank, was Euch gefällt und vielleicht aus Angst noch nie getragen wurde", lautet der Aufruf der Kölnerin.

Darunter steht unter anderem der Hashtag #Bodypositivity - Josimelonie möchte ihren "Reminder" als ganz klar in der gleichnamigen Bewegung verrottet wissen.

Unter dem Schlagwort "Bodypositivity" engagieren sich Menschen gegen die Diskriminierung von rundlichen Körperformen.

Es ist nicht überraschend, dass die 30-Jährige sich hierfür einsetzt. Erst im Mai machte sie ihre eigene Statur öffentlich zum Thema, als sie auf Instagram erklärte, weshalb sie seit 2019 rund 30 Kilo zugenommen habe.