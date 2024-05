Ex-Reality-Girl zeigt Bauch und erklärt, weshalb sie 30 Kilo zugenommen hat

Köln/Mainz - Eine sichtbare Bauchfalte wälzt sich über den Hosenbund - mit diesem Anblick beginnt ein Instagram-Reel, in welchem die frühere Reality-Darstellerin Josephine Jochmann alias Josimelonie (30) über ihre Gewichtszunahme seit dem Jahr 2019 berichtet.

Rund 30 Kilogramm Gewichtszunahme seit 2019 - Josimelonie (30) macht keinen Hehl daraus, dass sie eine Frau mit fülliger Statur ist. © Screenshot/Instagram/josimelonie

"Warum ich 30 kg zugenommen habe", wird dabei als Überschrift für das am gestrigen Donnerstag veröffentlichte Video eingeblendet.

Dazu sagt die Wahlkölnerin, die auch lange im rheinland-pfälzischen Mainz lebte, aus dem Off: "Der Grund, warum ich dick geworden bin, den erzähle ich Euch jetzt."

Danach schaut Josimelonie auf die Zeit vor fünf Jahren zurück: Das Jahr 2019 sei ein "sehr erfolgreiches Jahr" in ihrer Reality-TV-Karriere gewesen. Damals war sie Kandidatin bei der Castingshow "Austria's Next Topmodel", dem Pendant zu der beliebten deutschen Show "Germany's Next Topmodel".

"Bitte glaubt mir, so dünn war ich noch nie. In meiner besten Zeit habe ich 68 Kilo gewogen", betont die 30-Jährige.