Ex-Reality-Girl steht zu ihrem molligen Body und gibt Hatern diese Antwort

Weiter heißt es in dem Text: "Hassnachrichten führen zu Depressionen, Unzufriedenheit und schlimmeren Folgen 💔. Ich bin stark und reflektiert, aber niemand sollte so beleidigt werden. Last uns gemeinsam für mehr Respekt und weniger Hass stehen ✨💪."

Viele Fans der 30-Jährigen verfassten Kommentare, um ihr gegen ihre Hater beizustehen. © Screenshot/Instagram/josimelonie

In zahlreichen Nutzerkommentaren erhielt die heutige Managerin anderer Reality-Darsteller Zuspruch zu ihrer Erwiderung an ihre Hater.

Dabei äußerste sich auch ein prominenter Freund der 30-Jährigen.

Der Influencer und ehemalige "Prince Charming" Alex Schäfer aus Frankfurt am Main schrieb: "Tut mir so leid, dass Du solche Kommentare lesen musst 😔. Und ich bin so froh, dass Du so stark bist und sie weißt, abprallen zu lassen und Dich gegen Hass einzusetzen!"

Zum Abschluss seines Kommentars formulierte der Frankfurter eine äußerst herzliche Freundschaftsbekundung an Josimelonie: "You are beautiful inside and out! ❤️ Love you 😘."