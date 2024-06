Feiert Ex-Reality-Sternchen großes Comeback? "Gab's noch nie!"

Köln/Mainz - Kehrt Josimelonie alias Josephine Jochmann als Reality-Darstellerin vor die Kamera zurück? In einer Instagram-Story vom gestrigen Montagabend machte die 30-Jährige rätselhafte Andeutungen, die zumindest in diese Richtung gehen.

Sie müsse ihr letztes Projekt "noch richtig mental verarbeiten", fügte die Ex-Kandidatin von TV-Shows wie "Take Me Out", "Liebe im Sinn" und " Das perfekte Dinner " hinzu.

Am Montagabend wandte sie sich dann mit einem längeren Statement an ihre Fans: "Ach, Leute, ich bin immer noch fix und fertig", beginnt Josimelonie ihre Ansprache.

"So was gab's noch nie!", sagte die 30-Jährige in einer Instagram-Story. Zugleich bedauerte sie, noch nicht offen über ihre neuen Erfahrungen sprechen zu dürfen. © Montage: Screenshot/Instagram/josimelonie

"Ich bin so froh, wenn ich das mit Euch teilen kann und mit Euch darüber sprechen kann", fügte Josimelonie hinzu. Die Produktion, an der sie mitgewirkt hat, ist also noch ein Geheimnis.

Doch offensichtlich haben die dabei gemachten Erfahrungen die 30-Jährige sehr beeindruckt: "So was gab's noch nie! So was gab's noch nie!", wiederholte sie mit ergriffenem Tonfall.

Auch habe das rätselhafte Projekt sie viel Kraft und Energie gekostet, setzte die Kölnerin hinzu. Sie habe daher nun sehr viel zu tun, um ihrer eigentlichen Arbeit nachzukommen, die liegengeblieben sei.

Tatsächlich hat sich Josephine Jochmann schon vor einiger Zeit als Reality-Darstellerin zurückgezogen. Stattdessen betätigt sie sich als Managerin für andere Social-Media- und Reality-Sternchen.

Vor ihrem Rückzug machte die 30-Jährige eine äußerst schmerzhafte Erfahrung: Bei der Show "Liebe im Sinn" verliebte sie sich tatsächlich in einen der Kandidaten, doch ihr wurde das Herz gebrochen.

Neben der Frage, ob Josimelonie als Reality-Darstellerin zurückkehrt, ist daher auch interessant, ob sie erneut an einer Dating-Show beteiligt ist. Eigentlich hatte sie sich fest vorgenommen, nie wieder an einem derartigen Format als Kandidatin mitzuwirken.