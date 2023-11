02.11.2023 09:31 644 Hochzeitskleid geschändet: Reality-Girl sendet blutige Botschaft an ihren Ex

Ein mit Kunstblut verschmiertes Hochzeitskleid diente Reality-Darstellerin Josimelonie als Halloween-Kostüm - doch der Look war auch eine Botschaft an ihren Ex.

Von Florian Gürtler

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/josimelonie