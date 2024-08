Josimelonie zurück im TV: "Krassestes Sozial-Experiment"

Als Reality-Darstellerin hat Josimelonie alias Josephine Jochmann (30) bereits einige Erfahrungen gesammelt: So war sie etwa bei "Take Me Out", "Das perfekte Dinner" und "Liebe im Sinn" mit dabei. © Screenshot/Instagram/josimelonie

Die Wahl-Kölnerin, die auch lange in Mainz lebte, veröffentlichte zusammen mit dem Clip auch mehrere Instagram-Storys, in denen sie ihren erneuten Auftritt im Reality-TV ankündigte.

"Oh mein Gott, Leute, einige von euch habe es mitbekommen, vor zwei Monaten war ich mal so eine Woche weg. Warum? Ich habe da was gemacht. Ich bin so gespannt, was ihr sagt", beginnt die Ankündigung in den Storys.

Danach nennt Josimelonie den Namen des neuen Formats: "'Against All Gods' ist ein Projekt, was ich gemacht habe." Dieses sei "so crazy, ihr könnt das nicht glauben!".

"Ich bin zusammengezogen in eine WG für eine Woche mit insgesamt fünf weiteren Menschen", berichtet die 30-Jährige und ergänzt, dass eine Person jüdischen Glaubens sei, eine andere teilnehmende Person sei Buddhist. Eine weitere Teilnehmerin sei Katholikin. Zudem hätten eine Person mit muslimischem Glauben und eine Person mit hinduistischem Glauben bei "Against All Gods" mitgemacht.

Sie habe als Atheistin an dem TV-Projekt teilgenommen. Zudem erinnert Josephine Jochmann an ihren Trans-Hintergrund, aufgrund dessen sie "nicht unbedingt positiv" zu Religion im Allgemeinen eingestellt sei.