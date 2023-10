Reality-Girl berichtet von wichtiger Veränderung: "Bitte denkt dran"

Reality-Darstellerin Josimelonie berichtet in einer Video-Reihe von einer wichtigen Veränderung in ihrem Leben - am Dienstag verband sie dies mit einem Appell.

Von Florian Gürtler

Köln - Reality-Darstellerin Josimelonie (29, "Liebe im Sinn" 2022) berichtet in einer Video-Reihe auf Instagram seit Kurzem von einer einschneidenden Veränderung in ihrem Leben und den Folgen, die diese mit sich brachte. In dem am gestrigen Dienstag veröffentlichten dritten Teil erzählt die Wahl-Kölnerin von ihrer Familie - und verbindet dies mit einem eindringlichen Appell an ihre Fans.

Reality-Darstellerin Josimelonie (29) trat schon in diversen Shows auf, darunter "Liebe im Sinn" und "Das perfekte Dinner". © Screenshot/Instagram/josimelonie Die 29-Jährige, die auch lange im rheinland-pfälzischen Mainz lebte, ist eine Frau mit Trans-Hintergrund - und genau darum geht es in der Instagram-Reihe. Die Reality-Darstellerin berichtet von ihrem Coming-out als Frau mit Trans-Identität. Am Beginn des am frühen Dienstagabend veröffentlichten dritten Teils der Reihe sagt Josimelonie: "Viele denken ja bis heute, dass bei mir alles super lief in meinen Outing-Zeiten, gerade mit meiner Familie, aber so war es natürlich auch nicht." Es habe damals viel Streit in ihrer Familie gegeben. Zwar habe ihre Mutter immer zu ihr gestanden, doch die Geschwister von Josimelonie hätten einige Zeit gebraucht, um mit der Veränderung zurechtzukommen. Josimelonie Josimelonie erhält üblen Hass-Kommentar und antwortet mit einem Video Problematisch sei in dieser Zeit auch das Verhältnis zu ihrem Großvater gewesen. Josimelonie berichtet in dem Clip, dass sie damals aus ihrer Familie heraus dazu gedrängt wurde, den Großvater nicht mit der Trans-Thematik zu konfrontieren, da befürchtet wurde, dies könne den alten Mann überfordern. Josimelonie erklärte, dass dies für sie damals sehr schlimm gewesen sei. "Das bin ich als Mensch, warum soll das ihm zu viel sein", gibt die 29-Jährige in dem Video ihre damaligen Gedanken wieder.

Das Coming-out von Josimelonie: Der größte Bruch ereignete sich bezüglich ihres Vaters

Die 29-Jährige berichtet in einem am Dienstag veröffentlichten Instagram-Video von ihrem Coming-out als Frau mit Trans-Hintergrund und den Folgen, die dies für ihre Familie hatte. © Montage: Screenshot/Instagram/josimelonie Sie habe dann aber tatsächlich ihrem Großvater vieles verschwiegen. "Dadurch ist der Kontakt auch weniger geworden, weil ich mich dann zurückgehalten habe, weil, Du kannst mich als Mensch nur kennen und lieben, wenn Du mich zu 100 Prozent kennst, und wenn ich Dir nur einen Teil von mir zeige, weißt Du halt auch einfach nicht so richtig, wer ich bin", fügt die Kölnerin hinzu. Der größte Bruch infolge ihres Coming-outs als Person mit Trans-Identität habe sich jedoch bezüglich ihres leiblichen Vaters ergeben. "Der hat mich nicht so akzeptiert, der hat mich Jahre später teilweise noch missgendert, was mir dann erzählt wurde", ergänzt Josimelonie. Josimelonie Reality-Girl erzählt von Date und schönen Küssen: Deshalb ließ der Mann sie fallen Aus diesem Grund habe sie auch mit ihrem leiblichen Vater "komplett gebrochen", und sie wolle ihn "auch nie wieder" in ihrem Leben.

Josimelonie sagt: "Du musst niemanden in Deinem Leben haben, der Dir nicht guttut"