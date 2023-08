Reality-Girl erzählt von Date und schönen Küssen: Deshalb ließ der Mann sie fallen

Köln - Für Reality-Darstellerin Josimelonie (29) ist das Thema "Dating" seit jeher schwierig - auch ihr Auftritt bei der Show "Take Me Out" im Jahr 2020 brachte sie in dieser Hinsicht nicht weiter. Am gestrigen Dienstag veröffentlichte die Wahl-Kölnerin ein Instagram-Video, in welchem sie von einem sehr speziellen Treffen mit einem Mann erzählte.