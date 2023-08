Josimelonie erhält üblen Hass-Kommentar und antwortet mit einem Video

Reality-Darstellerin Josimelonie (29) hat auf Instagram rund 41.600 Follower, die sie an ihrem Leben teilhaben lässt. © Screenshot/Instagram/josimelonie

Die 29-Jährige, die auch lange in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz lebte, läuft in dem mit Musik hinterlegten Clip aus weiter Entfernung über einen leeren Platz auf die Kamera ihres Smartphones zu.

Dabei ist über ihr in einem schwarzen Kasten zunächst der Kommentar in weißer Schrift zu sehen, den mutmaßlich eine Instagram-Nutzerin oder ein Instagram-Nutzer an Josimelonie sandte.

Er beginnt mit dem Wort "ekelhaft" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst), gefolgt von der Aussage: "Du wirst immer ein Mann bleiben!!"

Um die Tragweite dieser Beleidigung vollends zu erfassen, muss daran erinnert werden, dass die Reality-Darstellerin eine Frau mit Trans-Hintergrund ist - Josimelonie ist zudem eine Social-Media-Aktivistin, die sich regelmäßig für dir Rechte aller Personen mit Trans-Identität einsetzt.

Sowohl für Trans-Frauen als auch für Trans-Männer ist es oft sehr verletzend, wenn ihre Geschlechtsidentität nicht anerkannt wird.