Reality-Girl Josimelonie zeigt sich im knappen Bikini: "Nicht immer einfach"

Köln - Nur in einen roten Bikini gehüllt erhebt sich eine Reality-Darstellerin aus einem Whirlpool - derartige Szenen sind alltäglich auf Instagram, doch für die 29-jährige Josimelonie (" Das perfekte Dinner ", "Liebe im Sinn") ist ein solcher Auftritt eher selten.

Bikini-Auftritte kommen bei Josimelonie (29) eher selten vor: "Meinen Körper mit Kleidergröße 44/46 zeigen? Nicht immer einfach", erklärte sie auf Instagram. © Montage: Screenshot/Instagram/josimelonie

Die Aufnahme zu dem kürzlich veröffentlichten Video entstand während eines Österreich-Urlaubs der Wahl-Kölnerin, die auch lange Zeit im rheinland-pfälzischen Mainz lebte.

Während sie sich vor Wasser triefend aus dem brodelnden Pool erhebt, werden rechts über ihr nacheinander die Schriftzüge "Size 46" und "Bikini? 👍🏻" eingeblendet.

Das so gesetzte Thema greift die 29-Jährige in dem Text zu dem Clip abermals auf: "Meinen Körper mit Kleidergröße 44/46 zeigen? Nicht immer einfach. So ist aber mein Körper und ich akzeptiere mich, wie ich bin ✨" (Schreibweise redaktionell angepasst).

Dazu passend wurden von der Kölnerin noch die Hashtags #bodypositivity #plussize #curvy und #beautiful hinzugefügt.

Insbesondere der Begriff "Body Positivity" sollte dabei erklärt werden. Er steht für eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, unrealistische und diskriminierende Schönheitsideale abzuschaffen, wie sie sich etwa auch in dem Begriff "Bikini-Figur" manifestieren. Letzteres meint die Vorstellung, dass nur ein schlanker Frauenkörper in einen Bikini gehüllt werden sollte.

Josimelonie greift diese Vorstellung mit ihrem Instagram-Clip an.