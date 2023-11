Julia von "Der Alptraummann" verkündet große Neuigkeiten: "Werde es wieder tun"

Julia Siefert-Winter (31) zeigte ihren Fans die malerische Landschaft, die sie schon bald wieder ihr Zuhause nennen kann. © Screenshot/Instagram/juliasiefertwinter (Bildmontage)

"I do it again", also: "Ich werde es wieder tun", schrieb sie jetzt zu einem Reel auf ihrem Instagram-Account. Dazu setzte sie unter anderem die Hashtags #goodbyedeutschland, #lapland und #snowmobileman.

In dem kurzen Video ist außerdem zu sehen, wie sich Julia in einer magischen Schneelandschaft bewegt, dabei strahlt sie über das ganze Gesicht. Im Hintergrund können Fans zudem einen Blick auf ihren neuen Freund werfen - der auf einem Schneemobil unterwegs ist.

Die Botschaft hinter all dem? Offenbar wird Julia schon bald wieder einen großen Schritt in eine neue Zukunft wagen und ein zweites Mal nach Schweden auswandern.

In einem weiteren Post klärte Julia noch einmal auf: Sie ist tatsächlich bereit für ihre "Auswanderung Schweden 2.0", und das, obwohl sie bislang noch kein Glück mit ihrer Jobsuche im hohen Norden hatte. Doch sie habe nun den Entschluss gefasst, auch ohne Arbeitsvertrag auszuwandern. Vor Ort wolle sie sich dann drei Monate Zeit geben, um einen Job zu finden.

Unterstützung wird sie sicher auch von ihrem neuen Freund, dem "Snowmobile"-Mann, bekommen, den Julia während eines Urlaubs in Schweden kennengelernt hatte.