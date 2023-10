Julia verkündet nach Horror mit "Alptraummann": "Ich bin endlich frei"

Bei Instagram berichtete Julia Siefert-Winter (31) ihren Fans von den Neuigkeiten. © Screenshot Instagram/juliasiefertwinter (Bildmontage)

Schon vor ein paar Tagen hatte Julia ihren Instagram-Fans davon berichtet, dass ihr Haus im schwedischen Storuman nun endlich verkauft sein. "Meine letzte Verbindung zu meinem Alptraummann", erklärte Julia in einem Post dazu. "Es ist offiziell. Ich bin endlich wieder frei."

Am Wochenende meldete sie sich dazu noch einmal ausführlicher in ihrer Story: Dazu hielt sie den endgültig unterschriebenen Kaufvertrag in den Händen. "Kann es kaum fassen. Jetzt, wo ich es schwarz auf weiß habe", sagte sie und verdrückte erneut ein Tränchen.

Sie habe so viele Jahre kämpfen müssen, um das Haus in Schweden, in das sie mit ihrem damaligen Ehemann Sven einziehen wollte, wieder loszuwerden. Und nun sei das Band zwischen ihr und dem damit verbundenen Trauma endlich gekappt, so die 31-Jährige.

"Jetzt kann das neue Leben in Schweden beginnen – und dieses Mal mache ich es auf jeden Fall richtig", ist sie sich sicher.