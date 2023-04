Julian Claßen in misslicher Lage! Influencer sucht sich Hilfe im Internet

Köln - Julian Claßen (29) und Freundin Tanja Makaric (25) haben derzeit alle Hände voll zu tun. Kaum ist das Traumpaar zurück aus New York heißt es in der Domstadt: Kisten packen! Das gestaltete sich am Donnerstag allerdings etwas schwieriger als gedacht.

Julian Claßen hatte größte Mühe seine Umzugskartons unfallfrei zusammenzubauen. © Montage: Instagram/Screenshot/Julian Claßen

Schon vor einigen Wochen meldete sich der Sonnyboy bei seinen 6,4 Millionen Fans auf Instagram und verriet seiner riesigen Community, dass er mit Herzensdame Tanja in ein neues Domizil einziehen werde.

Seitdem müssen der zweifache Papa und Stiefmama Tanja Kartons packen, was das Zeug hält. Am Donnerstag klang der Ex von Bianca Claßen (30) - die sich erst kürzlich in der Öffentlichkeit blicken ließ - allerdings mehr als hilflos und aufgeschmissen. "Hier eine ganz peinliche Wahrheit: Ich wusste nicht, wie man Umzugskartons zusammenbaut", offenbarte der blonde Schönling seinen Followern, während er händeringend an einem Karton herumzerrte.

Aber nicht nur das! Der 29-Jährige hatte es mit seiner geballten Manneskraft schon zu Beginn viel zu gut gemeint und zwei Kartons kaputtgemacht. Schuld daran war das nicht ganz so optimale Vorstellungsvermögen des 29-Jährigen. "Eigentlich geht das hier ja zack, zack, zack."

Gewusst wie, wusste "Julienco" aber gleich, wo er sich die nötige Hilfe holen könne - auf seiner zweiten Heimat YouTube! "Ich musste mir gerade eine Anleitung anschauen, wie man Umzugskartons richtig zusammenbaut."