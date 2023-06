Julian Zietlow ist jetzt ganz offiziell "Gott" und hat etwas zu beichten

Berlin - Julian Zietlow (38) hat sich seit seiner Rückkehr aus Thailand in diversen Beiträgen bei Instagram immer wieder selbst als "Gott" bezeichnet.

Julian Zietlow (38) präsentiert seinen Followern bei Instagram seine beiden neuen Tattoos. © Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

Zunächst spielte er sich "nur" als Gott von Fler (41) auf, was dem Rapper natürlich rein gar nicht gefiel. Die beiden verbindet eine lange Fehde, nachdem Zietlow zunächst als Privattrainer des 41-Jährigen tätig war.

Später bezeichnete sich der Skandal-Influencer dann generell als Gott, vermerkte immer wieder den Hashtag #ichbingott unter seinen Postings und ließ seine Follower wissen, das ER Gott sei, als die Frage aufkam, ob er an den Allmächtigen glaube.

Diesen Worten ließ Julian nun Taten folgen und verewigte seinen (Irr)glauben tatsächlich für alle deutlich sichtbar auf seiner Haut.

Denn ungefähr auf Ausschnitt-Höhe prangt neuerdings der Schriftzug "I AM GOD" in Großbuchstaben auf seiner Brust, was er stolz seiner Community bei der Social-Media-Plattform präsentierte.

Das war jedoch nicht das einzige neue Tattoo, das der 38-Jährige seinen Followern vorführte.