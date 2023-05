Julian Zietlows neues Leben "übergeil": "Wenn du f*cken willst, geh f*cken"

Berlin - Julian Zietlow (38) ist am Sonntag von seiner wochenlangen Auszeit in Thailand nach Deutschland zurückgekehrt. Bei seiner Ankunft am Flughafen Berlin-Brandenburg hat er über sein neues Leben gesprochen.

In seiner Story ist der einstige Personaltrainer des 41-Jährigen bei Kampfsportübungen an einem Sandsack zu sehen. Zudem gab er seinem Kontrahenten die genaue Ankunftszeit seines Fluges.

Nach 18 gemeinsamen Jahren mit seiner Jugendliebe Alina Schulte im Hoff (36), mit der er sieben Jahre lang verheiratet war und zwei Töchter hat, fand Zietlow in Thailand in Kate Kosolovskaia (25) seine "spirituelle Ehefrau" .

"Du bist als Mensch, als Seele so weit, dass Du genau weißt: Zack da lang geht's", berichtete der Gründer von "Rocka Nutrition" in dem RTL-Interview . Er wolle sich nicht mehr an Glaubenssätze halten, die ihm vorschreiben, wie er zu leben habe und nur noch auf sein "higher mind" hören.

Julian Zietlow (28) zeigt sich mit seiner "spirituellen Ehefrau" Kate Kosolovskaia (25) jetzt auch bei der Erotik-Plattform OnlyFans. © Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

"Kate war in einer Beziehung und ich war in einer Beziehung, mehr oder weniger, und wir haben uns so angezogen, wir haben eine Anziehung gespürt, die ich noch nie auf dieser Welt erlebt habe", erklärte der 38-Jährige am RTL-Mikrofon. Diese Aussage dürfte der Mutter seiner Kinder wohl ziemlich wehtun.

Mit Kate zeigt sich der Influencer jetzt sogar vollkommen freizügig bei der Erotik-Plattform OnlyFans, nachdem sein Instagram-Account aufgrund eines vermeintlichen Sex-Clips in einer seiner Storys gesperrt wurde.

Auch zu seinen Drogeneskapaden bezog Zietlow Stellung: "Wir zeigen den Leuten, sei Du selbst, mit allem, was Du hast. Dann bleiben die Leute, die Dich ohne Bedingungen lieben und das ist einfach nur hammergeil. Und bei mir sind viele geblieben und viele gegangen und das ist wunderschön, denn das bin ich und wenn man das auf die Drogen schiebt [...] so what. Mir geht's fantastisch", erklärte er mit einem breiten Lächeln.

Dass seine Töchter ihn für seinen Lebenswandel eines Tages verurteilen könnten, glaubt Julian nicht, im Gegenteil. "Meine Kinder werden später mal sagen: Papa, das war das Mutigste, was je jemand gemacht hat und Du zeigst uns, dass man für die Liebe um die Welt reist und Du zeigst uns, dass Liebe auch viel mit Energie zu tun hat und man sich nicht täglich sehen muss, sondern die Zeit, die man miteinander verbringt, das Ausschlaggebende ist, dass Du so viel Energie hattest, um Dich wirklich vollkommen auf uns zu fokussieren", war er sich sicher.

Jetzt hat Julian Zietlow erst einmal für einen Monat eine Wohnung in Berlin gemietet. Wie es weiter geht, weiß er selbst noch nicht, womöglich bricht er die Zelte auch bald schon wieder ab, um in sein thailändisches Paradies zurückzukehren.