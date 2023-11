Julian Zietlow hat die Zeit seines Lebens - und eine Botschaft an Britney Spears!

Julian Zietlow (38) ist aktuell einmal wieder in Thailand. Wie die neueste Instagram-Story des Ex-Fitness-Influencers nahelegt, haben es ihm die Frauen vor Ort angetan. © Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

Der 38-Jährige hat zuletzt die Pop-Hits der 2000er-Jahre wieder für sich entdeckt - das legt zumindest Zietlows neueste Story auf Instagram nahe. In dieser performt er im Hotelzimmer mit Inbrunst und gestähltem Oberkörper "What Goes Around" von Justin Timberlake (2006).

Und Zietlow ist nicht alleine, wie die folgenden beiden Slides - aufgrund der äußerst spärlichen Beleuchtung - mehr erahnen lassen als zeigen.

Die beiden jungen Damen, die es sich gemeinsam mit dem früheren Personal Trainer auf der weißen Couch gut gehen lassen, sind trotzdem gut zu erkennen.

Inzwischen läuft im Hintergrund "Toxic" (2003) von Britney Spears (41), was Zietlow prompt zum Anlass nimmt, die Pop-Queen höchstselbst zu verlinken. Dazu schreibt er die einigermaßen kryptische Botschaft: "Now We Know" ("Jetzt wissen wir Bescheid").

Was genau Julian damit sagen will, wird nicht richtig klar - eine Vermutung wäre, dass der Psychedelika-Fan hier auf den berauschten Zustand von sich und seinen leicht bekleideten Gespielinnen anspielt.

Eine von Letzteren ist übrigens keine Unbekannte: Es ist die schöne Asiatin, die seit geraumer Zeit immer wieder in Julian Zietlows Social-Media-Content auftaucht. Und dank Verlinkung ist nun auch klar, um wen es sich bei der akrobatischen Dunkelhaarigen handelt.