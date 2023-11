Julian Zietlow: Neue Liebe oder Kaffee-Date? Schöne Asiatin sorgt für Spekulationen

Berlin - Wer ist die schöne Asiatin an der Seite von Skandal-Influencer Julian Zietlow (39)? Ein kurzer Clip auf Instagram lässt die Gerüchteküche brodeln.

Ex-Fitness-Influencer Julian Zietlow (39) kann sich über mangelnden Erfolg beim weiblichen Geschlecht nicht beklagen. © Screenshot/Instagram/julianzietlow

Julian Zietlow liebt die Frauen - und die Frauen lieben Julian Zietlow, zumindest einige. Gern und oft posiert der 39-Jährige öffentlich mit seinen diversen "Eroberungen".

Doch so prominent wie die dunkelhaarige Schönheit in seiner jüngsten Story platziert Zietlow selten eine Frau in seinen Social-Media-Beiträgen.

Schauplatz des kurzen Videos ist ein Hotelzimmer auf der thailändischen Insel Koh Phangan, auf welcher der Bashar-Kult-Anhänger gerade einmal wieder weilt.

Eine schwarzhaarige Frau räkelt sich in knappem weißen Negligé auf dem Doppelbett, gefilmt wird das Ganze offenbar von Zietlow selbst. Um zu sehen, dass hier mehr in der Luft liegt als bloße Freundschaft, braucht es keine großen gedanklichen Verrenkungen.

Apropos Verrenkungen - gelenkig ist die junge Dame auch! In dem Clip stützt sich die Asiatin mit den Handflächen auf dem Bett ab, drückt den Rücken durch und lehnt sich nach hinten, bis die Fußsohlen ihren Hinterkopf berühren.

Eine Erklärung, wer die schöne Unbekannte ist, bleibt der "Rocka Nutrition"-Gründer seinen 362.000 Followern schuldig. Ist Julian Zietlow etwa neu verliebt?