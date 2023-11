Julian Zietlow sagt "Sorry", doch seine Fans achten auf etwas ganz anderes

Julian Zietlow (39) hat sich bei Instagram bei seiner Ex-Frau Alina Schulte im Hoff (36) entschuldigt. © Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

Aktuell weilt der Skandal-Influencer wieder einmal für ein paar Tage in Berlin und hat seine Follower am Mittwoch mit einer unerwarteten Botschaft überrascht.

Zu einem Beitrag, in dem er sich mit einem Hund zeigt, schreibt der 39-Jährige "Sorry an alle Menschen, denen ich in meinem Leben wehgetan habe …" und er erwähnt dabei unter anderem "ganz besonders Alina".

Damit ist natürlich die Mutter seiner Töchter Lilly und Liv, Alina Schulte im Hoff (36), gemeint. Bereits Ende September dankte er ihr dafür, "dass Du mir die zwei wundervollsten Wesen dieser Welt geschenkt hast".

Mittlerweile hat Zietlow sich sogar ihren Namen auf den Hals tätowieren lassen - genau unter dem von seiner Ex-Freundin Kate, obwohl er noch im Juni heftig gegen die Fitness-Influencerin nachgetreten hatte und ihr eine "unfassbar toxische Beziehung" vorwarf.