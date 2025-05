Uwe Herrmann zu seiner Ex: "In so einem Schloss hätten wir heiraten können"

Bei der Ankunft am Schloss ist Uwe Herrmann (62) begeistert von der Location. Winnie (46) freut sich derweil auf das Duell mit ihrem Chef und Ex-Freund. © Screenshot/RTL+

"In so einem Schloss hätten wir heiraten können", wendet sich der Dresdner an seine 16 Jahre jüngere Ex-Partnerin bei der Ankunft an der Location.

Doch seit einer Weile gehen Uwe und Winnie zumindest privat getrennte Wege. Ohneeinander können die beiden aber auch nicht, denn seit zwölf Jahren arbeiten sie gemeinsam als unschlagbares Team im "Weißen Gewölbe".

Diesmal ist aber kein Teamgeist gefragt, denn das Duo muss im Duell beweisen, wer den richtigen Riecher hat und Braut Yvonne (44) glücklich machen kann.

Die wünscht sich eine leichte A-Linie, denn das Brautpaar will an seinem großen Tag mit dem Zug auf den Brocken fahren. Zudem muss das Kleid breite Träger haben, denn die Sangerhausenerin hat eine sichtbare Narbe, die verdeckt werden soll.

Vor einem Jahr wurde bei der angehenden Braut Brustkrebs festgestellt. Da der Krebs gestreut hat, musste sie sich einer längeren Chemotherapie unterziehen. Mit der Hochzeit soll das dunkle Kapitel abgeschlossen werden, denn Yvonne ist nun krebsfrei.